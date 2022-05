Politica: Mattarella ricorda Enrico Berlinguer, da lui “tensione morale e profondo rispetto per la Costituzione. Aspetti inscindibili, messaggio sempre attuale”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Enrico Berlinguer è stato “un protagonista della vita del Paese” capace di “tensione morale costantemente espressa e sollecitata” e di un “profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole. Due aspetti inscindibili tra loro e strettamente collegati che rappresentano con un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Sassari alla cerimonia di commemorazione per il centenario della nascita dell’on. Enrico Berlinguer.