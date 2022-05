Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale: WeCa, oggi on line il tutorial “La comunicazione: in missione per l’uomo”

(Foto: WeCa)

“La comunicazione: in missione per l’uomo” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici, tutorial realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, si avvale della partecipazione di Claudia Di Lorenzi, dell’Ufficio stampa del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Ascoltare, informare, dare speranza e costruire il futuro sono le colonne portanti su cui si basa la comunicazione del Dicastero. Se “la crisi pandemica”, come spiega Claudia Di Lorenzi all’interno del tutorial, “ha posto grandi sfide al mondo della comunicazione in generale”, tanto che il Papa “ha parlato di infodemia per descrivere un’informazione caotica, inaffidabile, emotiva, incapace di ascoltare lettori, spettatori e follower bisognosi di capire e di essere rassicurati”, l’ascolto, protagonista dell’ultimo Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, “è ciò che garantisce un autentico dialogo, è una forma di ‘servizio’, ‘una dimensione dell’amore’. È nell’ascolto reciproco – afferma – che si edifica la comunione”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.