Card. Zuppi nuovo presidente Cei: D’Anna (Age), “sarà prezioso punto di riferimento per la società italiana”

L’Associazione italiana genitori-Age saluta “con profondo apprezzamento” la nomina del card. Matteo Maria Zuppi alla presidenza della Conferenza episcopale italiana. “La nostra Associazione di genitori da diversi decenni si occupa di valorizzare e rendere efficace il ruolo educativo dei genitori a favore delle nuove generazioni con particolare attenzione alla povertà educativa e inclusione delle fasce più emarginate, assolvendo il proprio compito al servizio della società italiana”, evidenzia la presidente dell’Age, Rosaria D’Anna.

“Da decenni dura la nostra collaborazione con la Cei, nelle Consulte dedicate all’educazione, e siamo certi che la nostra disponibilità troverà accoglienza anche da parte del nuovo presidente. Formuliamo al card. Matteo Zuppi gli auguri di buon lavoro, mettendoci a disposizione nei contesti che ci sono propri”, assicura la presidente dell’Age.

“La sua rilevante e riconosciuta azione pastorale svolta a Roma, presso Santa Maria in Trastevere e Torre Angela, e poi come arcivescovo di Bologna saprà ispirare il suo operato alla guida e al servizio della Chiesa nel nostro Paese, confermandola quale prezioso punto di riferimento per la società italiana – conclude D’Anna -. Un pensiero di ringraziamento va al card. Gualtiero Bassetti per questi cinque anni di impegno non facile, periodo contrassegnato dalla pandemia e ora dalla guerra nel territorio dell’Europa”.