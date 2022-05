Commissione Ue: RePowerEu, nuova task force per l’energia e l’indipendenza dai combustibili fossili

La Commissione Ue ha istituito oggi una nuova task force all’interno della sua direzione generale dell’Energia, “per fornire supporto alla piattaforma energetica dell’Ue e attuare l’obiettivo RePowerEu di diversificazione dell’approvvigionamento”. A seguito di un mandato del Consiglio europeo del marzo 2022, la Commissione e gli Stati membri hanno istituito la piattaforma energetica dell’Unione “per coordinare le misure volte a garantire l’approvvigionamento energetico comune, anche attraverso l’acquisto comune volontario di gas, Gnl e idrogeno”. La nuova task force “contribuirà a realizzare l’obiettivo di RePowerEu “di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, consentendo agli Stati membri e ai paesi vicini di avere accesso a forniture di energia alternativa a prezzi accessibili nei prossimi anni. Il commissario per l’Energia, Kadri Simson, ha dichiarato: “Nel nostro piano RePowerEu abbiamo delineato come l’Europa può sbarazzarsi dei combustibili fossili russi. Ora ci stiamo dando gli strumenti per realizzarlo. È giunto il momento di diversificare le nostre forniture energetiche e utilizzare al meglio le nostre infrastrutture. La task force sulla piattaforma energetica contribuirà alla sicurezza e all’indipendenza energetica dell’Europa”.