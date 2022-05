Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Anelli (Un. Cattolica), “potrà sempre contare sul nostro sostegno per la sua nuova missione”

Nell’esprimere al card. Matteo Maria Zuppi le congratulazioni per la nomina a presidente della Conferenza episcopale italiana, il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, gli ha “assicurato il sostegno e la vicinanza dell’Ateneo allo svolgimento” della delicata nuova missione. Inoltre, il rettore ha espresso la profonda gratitudine dell’Università Cattolica al card. Gualtiero Bassetti, presidente uscente della Cei, per aver saputo guidare la Chiesa italiana “con saggezza e generosità in un periodo difficile e a tratti drammatico”. “Anche durante la pandemia – ha osservato Anelli – le parrocchie e tutte le strutture territoriali della Chiesa italiana si sono confermate risorsa fondamentale per la società intera: hanno sostenuto materialmente e spiritualmente chi si è trovato in difficoltà, arrivando anche là dove le amministrazioni pubbliche non riuscivano a far giungere l’aiuto necessario e sono state capaci di tenere vivi i legami tra le persone in un periodo di grande disorientamento”. “A questa azione della Chiesa, così profondamente radicata nella realtà, si affianca da sempre quella dell’Università Cattolica, con le sue numerose iniziative per il diritto allo studio e per il sostegno degli studenti che si trovino in situazioni di difficoltà”, ha ricordato il rettore.