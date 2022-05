Settimana Laudato si’: Iusve, da oggi a domenica su Cube Radio lettura integrale dell’enciclica di Papa Francesco

Da oggi fino a domenica 29 maggio, tutti i giorni con appuntamento alle 8 e alle 18 sul canale YouTube di Cube Radio, emittente dell’Istituto universitario salesiano di Venezia (Iusve), verrà proposta la lettura integrale, suddivisa per brani, della lettera enciclica Laudato si’, curata da studenti e docenti dell’Istituto stesso.

La proposta si inserisce all’interno della Settimana Laudato si’ e del progetto triennale dello Iusve “Ecologia integrale e nuovi stili di vita”, giunto ormai al termine del secondo anno di programmazione, che prevede l’attivazione di processi formativi e pratiche di vita mirate a radicare nella vita quotidiana le intuizioni che Papa Francesco ha consegnato nell’enciclica sulla cura della casa comune.

“Il nostro desiderio –ha spiegato il docente dello Iusve Cristiano Chiusso, coordinatore insieme a Lorenzo Biagi dell’iniziativa – è quello di unire la comunità dello Iusve in una lettura a più voci dell’enciclica, offrendo così la possibilità di ascoltare e far proprie le parole del Santo Padre. Vista la centralità della Laudato si’ all’interno del progetto culturale del nostro ateneo, riteniamo che la sua lettura continua possa facilitarne la comprensione e promuovere la conversione ecologica”.

Apre la lettura continua il direttore dello Iusve, don Nicola Giacopini e conclude il referente tecnico della commissione Iusve “Green Dream”, Pierangela Pasqualetto.