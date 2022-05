Diocesi: Isernia-Venafro, il 28 maggio mons. Cibotti consacrerà un nuovo sacerdote

È in programma per sabato 28 maggio, a Venafro, la consacrazione presbiterale del diacono Mattia Martino. A presiedere il rito sarà il vescovo di Isernia-Venafro, mons. Camillo Cibotti, durante la celebrazione per i Primi Vespri della solennità dell’Ascensione del Signore che presiederà alle 18 nella cattedrale di Santa Maria Assunta. L’ordinazione sacerdotale di don Martino potrà essere seguita anche in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi. Il novello sacerdote presiederà per la prima volta l’Eucaristia domenica 29 maggio, alle 18, nella parrocchia dei SS. Martino e Nicola in Venafro.