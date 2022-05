Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime della strage in Texas

“Tristemente rattristato nell’apprendere della tragica sparatoria che ha avuto luogo nella suola elementare ad Uvalde”. Così Papa Francesco, in un telegramma inviato tramite il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, rinnova il suo cordoglio – già espresso al termine dell’udienza di oggi in piazza San Pietro – per le vittime della strage in Texas. Assicurando la sua “spirituale vicinanza a coloro che sono stati colpiti da questo attacco”, Francesco “si unisce all’intera comunità raccomandando le anime dei bambini e degli insegnanti che sono morti alla misericordia di Dio Onnipotente e invoca le benedizioni divine della guarigione e della consolazione sui feriti”. Il Santo Padre, infine, “prega affinché questi atti di violenza vengano sostituiti da un cammino di solidarietà fraterna e di amore”.