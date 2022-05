Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Cnal, “lo Spirito lo illumini e lo guidi nella nuova missione”. Il “grazie” al card. Bassetti per la “vicinanza paterna”

“La Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali accoglie con gioia la nomina a presidente della Cei del card. Matteo Zuppi e, mentre gli formula i più cordiali auguri per un servizio fecondo alla Chiesa che è in Italia, gli assicura il ricordo fraterno nella preghiera, perché lo Spirito lo illumini e lo guidi nella nuova missione affidatagli”. Così la Cnal in una nota diffusa oggi commenta la nomina del porporato alla guida della Conferenza episcopale italiana. “Come laicato associato – prosegue la Consulta nazionale – ci impegniamo a lavorare con sempre maggiore generosità e attenzione per rispondere alle urgenze del nostro mondo e della Chiesa e gli chiediamo il suo aiuto e accompagnamento per rispondere al compito che ci è stato affidato di essere costruttori di comunione nel nostro qui e ora”. Le Aggregazioni laicali della Cnal, nell’occasione, esprimono “il nostro grazie al card. Gualtiero Bassetti per la sua vicinanza paterna di questi anni, ci affidiamo alla Sua preghiera e lo portiamo nel cuore e nella preghiera”.