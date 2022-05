Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Scienza & Vita, saranno fonte d’ispirazione “la sua appassionata attenzione pastorale per gli ‘ultimi’ e l’incessante impegno per la pace”

“L’Associazione Scienza & Vita intera – presidente Alberto Gambino, consiglieri, associazioni territoriali e collaboratori – con cuore grato, si felicita” per la scelta del Santo Padre di nominare il card. Matteo Maria Zuppi presidente della Cei, “consapevole della grande e gravosa responsabilità, ecclesiale e civile, affidata per il prossimo quinquennio al card. Zuppi”.

“La sua appassionata attenzione pastorale per gli ‘ultimi’ e il suo incessante impegno per la pace, chiaramente emersi lungo gli anni di ministero sacerdotale ed episcopale, insieme al suo paterno e illuminato consiglio, certamente saranno per tutti noi di Scienza & Vita punto di riferimento e fonte d’ispirazione nel prosieguo delle sue attività statutarie, sempre convinti che l’impegno a promuovere e tutelare la dignità umana di ogni persona, soprattutto se in condizioni di ‘fragilità’, malattia o sofferenza, rappresenti una delle varie e significative espressioni concrete dell’attenzione prioritaria agli ultimi”.

Al tempo stesso, in questo passaggio di “consegne”, “desideriamo vivamente ringraziare anche il presidente uscente Cei, card. Gualtiero Bassetti, per la sua costante attenzione, cura e disponibilità nei confronti della nostra Associazione. Anche a lui, vogliamo assicurare la nostra filiale amicizia e preghiera, memori del cammino condiviso in questi anni e del sostegno che ha voluto donarci”.