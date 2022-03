Terra Santa: Custodia, progetto per la Quaresima, “Ut Amore Amoris Tui”

In occasione dell’inizio della Quaresima, la Custodia di Terra Santa lancia il progetto “Ut Amore Amoris Tui” (“Per Amore del Tuo Amore”), per accompagnare i fedeli di tutto il mondo nel cammino quaresimale. In sei diversi video, pubblicati sui social media della Custodia, alcuni dei frati che vivono e servono quotidianamente all’interno della Basilica del Santo Sepolcro racconteranno cosa succede ogni giorno nel luogo più sacro del Cristianesimo. Diversi i temi: dalle liturgie del mattino alla cura del luogo, passando attraverso i racconti sulle relazioni quotidiane con le diverse confessioni che abitano la Basilica e un approfondimento speciale sulla fraternità che dimora nelle sacre mura che custodiscono il luogo in cui il Figlio di Dio è tornato alla vita tre giorni dopo la morte. “Ut Amore Amoris Tui” (dalla preghiera “Absorbeat”, attribuita a San Francesco) ha come obiettivo di “raccontare come i frati francescani di Terra Santa vivono a contatto con il mistero della Risurrezione, nel luogo in cui si celebra ogni giorno la Pasqua del Signore”. Appuntamento tutti i venerdì di Quaresima sulle pagine social della Custodia (Facebook, Instagram, Twitter).