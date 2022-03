Missio Ragazzi: il 4 e il 5 marzo convegno educatori, iscrizioni aperte. “E li inviò a due a due davanti a sé in ogni città”

C’è ancora qualche giorno per iscriversi al Convegno nazionale Missio Ragazzi, per incaricati diocesani della Pontificia opera infanzia missionaria e per tutti gli educatori alla fede. Le iscrizioni, informa la Fondazione Missio, sono state prorogate fino al 2 marzo. L’appuntamento, in programma on line su piattaforma Cisco Webex per venerdì 4 e sabato 5 marzo, prevede l’intervento di vari relatori, tra cui mons. Valentino Bulgarelli, direttore nazionale dell’Ufficio catechistico della Cei, e suor Roberta Tremarelli, segretario generale della Pontificia opera dell’infanzia missionaria internazionale. Il tema scelto parte dal versetto del Vangelo di Luca (10,1) che descrive la missione dei 72 discepoli di Gesù: “E li inviò a due a due davanti a sé in ogni città”. Venerdì 4 marzo, nella prima sessione (ore 18-19.30), sarà don Valerio Bersano, responsabile nazionale di Missio Ragazzi, a contestualizzare il significato dell’essere missionari in ambito educativo, per poi passare la parola a monsignor Bulgarelli, che interverrà su “Lo stile sinodale nei percorsi di catechesi dei ragazzi”. Seguirà uno spazio per le domande da parte dei partecipanti.

Per sabato 5 marzo sono previste due sessioni. In quella del mattino (ore 9.30-11), si aprirà una “Finestra sul mondo” grazie ai contributi di due relatori: Simone Parimbelli, laico fidei donum della diocesi di Bergamo, in Centrafrica dal 2017 al 2020; e suor Roberta Tremarelli. “Il primo intervento offrirà nuovi spunti per un diverso stile di pastorale missionaria con i ragazzi; il secondo permetterà di fare un giro intorno al mondo per scoprire quali sono le attività e le iniziative dei ragazzi missionari dei vari continenti”. Nella sessione del sabato pomeriggio (ore 16-18), don Bersano offrirà una sintesi dei lavori e stimolerà un confronto tra i partecipanti su “Come realizzare concretamente la sinodalità tra le diocesi e tra le diverse realtà educative per ragazzi”.

A seguire i membri dell’équipe nazionale di Missio Ragazzi presenteranno i vari strumenti di animazione missionaria ideati per la Settimana Santa e il mese mariano 2022, ma anche lo slogan e il manifesto per la Giornata missionaria dei ragazzi 2023. Qui programma e iscrizioni.