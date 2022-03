Mercoledì delle Ceneri: Lecce, domani messa con mons. Seccia in cattedrale. Stasera veglia con i giovani per la pace in Ucraina

La diocesi di Lecce risponde all’appello di preghiera comunitaria per la pace in Ucraina, organizzando una veglia di preghiera animata dai giovani, stasera alle ore 20 nella basilica del Rosario, e la messa del Mercoledì delle Ceneri presieduta da mons. Michele Seccia domani alle ore 17,30 in cattedrale. La veglia di preghiera di stasera segna un anticipo della Quaresima dedicato alla pace, voluto dal vescovo di Lecce ed organizzato da don Alessandro Mele, don Vanni Bisconti e dai laici del Servizio diocesano di pastorale giovanile. L’inizio della Quaresima sarà segnato dalla messa di domani con il rito dell’imposizione delle Ceneri che verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Portalecce e su Telerama.