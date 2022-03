Ucraina: Città di Castello, stasera in cattedrale la veglia di preghiera per la pace presieduta dal vescovo Cancian e la fiaccolata

Stasera, alle ore 21 nella, cripta della cattedrale di Città di Castello la veglia di preghiera per chiedere al Signore il dono della Pace in Ucraina, il dono della fratellanza ed il dono della conversione dei cuori.

Mons. Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello, presiederà la preghiera durante la quale saranno proclamati alcuni brani della Sacra Scrittura. Successivamente si svolgerà una fiaccolata che – passando per piazza Matteotti – avrà come meta la chiesa della Madonna delle Grazie.