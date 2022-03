Ucraina: Cagliari, da mons. Baturi la solidarietà alla comunità ucraina. Nel pomeriggio preghiera per una “pace piena e duratura”

Nella mattina di oggi, martedì 1° marzo, l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, ha incontrato padre Vasyl Panivnyk, attuale animatore spirituale della comunità ucraina cagliaritana che si raduna abitualmente nella cappellania greco-cattolica di San Demetrio Martire, ubicata presso la chiesa di Santa Restituta (via Sant’Efisio). Ne dà notizia l’arcidiocesi spiegando in una nota che mons. Baturi “ha espresso la vicinanza della comunità diocesana, assicurando la preghiera e la realizzazione di concreti atti di solidarietà che saranno promossi dalla Caritas locale, in unità di intenti con la Conferenza episcopale italiana, per far fronte ai bisogni immediati delle popolazioni vittime del conflitto e per i profughi che saranno accolti nel territorio cagliaritano”.

Ogni pomeriggio, alle 15.30, presso la chiesa di Santa Restituta, si terrà la recita del Santo Rosario per implorare il dono di una pace piena e duratura.

Domenica 6 marzo, sempre presso la chiesa di Santa Restituta, alle 11 l’arcivescovo parteciperà alla celebrazione della Divina Liturgia.