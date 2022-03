Associazioni: Acli, da oggi padre Giacomo Costa nuovo accompagnatore spirituale. “Con lui vogliamo crescere nel cammino sinodale”

“Siamo molto contenti di poter annunciare che padre Giacomo Costa è il nuovo accompagnatore spirituale delle Acli nazionali. Al suo predecessore, don Giovanni Nicolini, va il sentito ringraziamento da parte di tutta l’associazione per il cammino fatto insieme in questi anni al fianco degli ultimi e dei poveri”. La nomina ufficiale da parte della Conferenza episcopale decorre da oggi, 1° marzo 2022. “Con padre Giacomo Costa abbiamo iniziato un dialogo già durante le Settimane sociali di Taranto incentrato sui temi del lavoro, dell’educazione e della giustizia sociale con il proposito di contribuire insieme alla costruzione di una società più giusta”.

Giacomo Costa, nato a Genova nel 1967, entrato nella Compagnia di Gesù nel 1992, dopo gli studi in filosofia e teologia ha conseguito un master in Sociologia politica e morale presso l’Ehess (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ) di Parigi, vivendo e lavorando nelle periferie della città. Ha conseguito anche la laurea in Musica presso il Dams dell’Università di Bologna. A lungo direttore della rivista milanese dei Gesuiti “Aggiornamenti sociali”, che ha guidato dal 2010 fino al 2021, attualmente è consultore della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi e membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani. È stato segretario speciale della 15ª Assemblea del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, nel 2018.

“Con padre Giacomo Costa le Acli vogliono crescere nel cammino sinodale che la Chiesa italiana ha intrapreso e portare il loro impegno di credenti nelle comunità in cui operano con una testimonianza reale della Parola”.