Migranti: da inizio anno sbarcate 5.474 persone sulle nostre coste. Oltre l’11,7% sono minori non accompagnati

Sono finora 5.474 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 5.305 mentre nel 2020 furono 2.553. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Nelle ultime due giornate di febbraio non sono state registrate persone in arrivo sulle nostre coste: il totale delle persone arrivate via mare nel nostro Paese nell’ultimo mese si è quindi fermato a 2.439. L’anno scorso, in tutto febbraio, furono 3.994, mentre nel 2020 furono 1.211.

Dei quasi 5.300 migranti sbarcati in Italia nel 2022, 1.383 sono di nazionalità egiziana (25%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Bangladesh (1.241, 23%), Tunisia (690, 12%), Afghanistan (331, 6%), Eritrea (314, 6%), Costa d’Avorio (273, 5%), Siria (268, 5%), Guinea (150, 3%), Sudan (119, 2%), Camerun (107, 2%) a cui si aggiungono 598 persone (11%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Fino ad oggi sono stati 642 i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare. Il dato è aggiornato a oggi, 1° marzo. I minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane lungo tutto il 2021 sono stati 10.053, 4.687 nel 2020, 1.680 nel 2019, 3.536 nel 2018 e 15.779 nel 2017.