Mercoledì delle Ceneri: Cassano all’Jonio, domani mons. Savino presiede la messa in cattedrale

Il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, domani, Mercoledì delle Ceneri, alle ore 18, nella basilica cattedrale della cittadina ionica, presiederà la celebrazione eucaristica e il rito dell’imposizione delle ceneri. Già nel corso dei giorni scorsi, a seguito dell’aggravarsi del conflitto Russia-Ucraina, si legge in una nota della diocesi, il presule della diocesi cassanese aveva rivolto un accorato invito a tutte le parrocchie della diocesi di tenere momenti di preghiera e veglie finalizzate per la pace in Ucraina e nel resto del mondo. Per mons. Savino, “la pace è per i cristiani il frutto stagionato della Pasqua di Cristo, non la conseguenza di una mera responsabilità etica del cristiano”. “La coscienza credente – ha rimarcato – è invitata a leggere i segni di questo tempo riesponendo profeticamente le ragioni della pace e annunciando, con le parole e con i fatti, il Vangelo della vita”.