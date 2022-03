Mercoledì delle Ceneri: Bologna, il card. Zuppi presiede nel pomeriggio la messa in cattedrale e invita a una giornata di digiuno e di preghiera per la pace

Domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 17.30, nella cattedrale di San Pietro, a Bologna, l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, presiederà la messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri, per l’inizio della Quaresima, e invita a una giornata di digiuno e di preghiera per la pace, specie in Ucraina, seguendo l’appello di Papa Francesco.

La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Giovedì 3 marzo, alle ore 10, nell’aula magna del Seminario arcivescovile (piazzale Bacchelli, 4) il card. Zuppi, gran cancelliere della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Fter), introdurrà l’incontro “Giovedì dopo le Ceneri”, sulla preparazione dell’annuncio pasquale, proposto dal Dipartimento di Teologia dell’evangelizzazione della Fter. Dopo l’introduzione di Paolo Boschini, vicedirettore del Dipartimento, vi sarà la relazione di suor Nathalie Becquart, nominata da Papa Francesco sottosegretario del Sinodo dei vescovi, che interverrà su “Quale buona notizia porta la Pasqua alle donne del XXI secolo?”. L’incontro avverrà in presenza e sarà successivamente disponibile sul canale YouTube della Fter. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid.