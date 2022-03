Quaresima: diocesi Catania, le celebrazioni in cattedrale con l’arcivescovo Renna

Cominceranno con la recita del rosario per la pace in Ucraina, presieduto dall’arcivescovo Luigi Renna, le celebrazioni, in cattedrale, per la Quaresima nella diocesi di Catania. L’appuntamento è per le 13 di mercoledì 2 marzo. Nello stesso giorno, alle 19.45, il presule concelebrerà la messa e il rito penitenziale delle ceneri.

Nello stesso orario, in tutti i mercoledì di Quaresima, mons. Renna terrà una catechesi e la preghiera di compieta. Sabato 5 marzo, alle 17, l’arcivescovo presiederà il rito di elezione per i catecumeni che riceveranno il Battesimo nella prossima Pasqua. Alle 20, la veglia di preghiera per la pace in Ucraina animata dalla Comunità di Sant’Egidio.

In occasione delle “24 ore per il Signore”, venerdì 25 marzo, alle 19.45, “Via Crucis” animata dalle diverse realtà della cattedrale, con la riflessione di mons. Renna; esposizione del Santissimo Sacramento, adorazione e disponibilità per le confessioni. In conclusione, la benedizione eucaristica