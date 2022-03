Ucraina: Ac Massa Carrara, domani un momento di preghiera in cattedrale

Nel giorno del “Mercoledì delle Ceneri”, inizio della Quaresima, il Santo Padre ha rivolto un appello alla preghiera e al digiuno per la pace. L’Azione cattolica diocesana di Massa Carrara-Pontremoli ha organizzato un momento di preghiera a partire dalle ore 19.30 in cattedrale, che avverrà luogo subito dopo la celebrazione della messa delle 18.30 e durerà fino alle ore 23. Questa iniziativa viene svolta in collaborazione con la parrocchia della cattedrale e promosso insieme alle aggregazioni laicali e alla Pastorale giovanile.

Sarà presente mons. Giovanni Ambrosio, amministratore apostolico della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, mentre verrà osservato il digiuno e chi vorrà potrà offrire il corrispettivo della cena; le offerte raccolte saranno inviate tramite la Caritas diocesana alla Caritas nazionale per l’emergenza in Ucraina.

Il momento di preghiera sarà tramesso anche in diretta streaming dal canale YouTube della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, dalle ore 19.30 alle ore 20.30.