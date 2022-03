Laici: Roma, il 3 marzo la presentazione di un libro sulle associazioni internazionali di fedeli

“Governare è servire”. Così si rivolgeva Papa Francesco ai moderatori e delegati di movimenti ecclesiali, associazioni di fedeli e nuove comunità partecipanti all’incontro “La responsabilità di governo nelle aggregazioni laicali. Un servizio ecclesiale”, svoltosi il 16 settembre 2021 nell’Aula Nuova del Sinodo in Vaticano. L’Incontro è stato l’occasione in cui il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha presentato il Decreto generale dal titolo “Le associazioni internazionali di fedeli” promulgato l’11 giugno 2021, con approvazione in forma specifica del Santo Padre, alla luce dell’accompagnamento pluridecennale che la Santa Sede offre con cura e vicinanza a tutte le aggregazioni laicali internazionali. Giovedì prossimo, 3 marzo, alle 16 presso la Sala Marconi di Radio Vaticana (piazza Pia, 3), il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e la Libreria Editrice Vaticana (Lev) presenteranno il volume che raccoglie in versione integrale gli Atti di quell’Incontro insieme ai testi del Decreto, della Nota esplicativa e del commento di padre Ulrich Rhode, apparso su L’Osservatore Romano. Il libro – informano gli organizzatori dell’iniziativa in una nota – è in lingua italiana, ma sono di prossima pubblicazione le versioni in francese, inglese e spagnolo. Interverranno il prefetto del Dicastero, card. Kevin Farrell, il sottosegretario Linda Ghisoni, e Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari. Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Lev, modererà l’incontro che potrà essere seguito in diretta streaming sul canale Youtube di Vatican News.