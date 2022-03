Ucraina: vescovi colombiani, adesione a giornata del 2 marzo. “Guerra non è la via, siamo chiamati a cercare la pace”

La Conferenza episcopale della Colombia invita tutti i fedeli e i credenti a partecipare alla giornata di preghiera e digiuno convocata da Papa Francesco per domani, implorando la pace in Ucraina. In un messaggio, i vescovi esprimono la loro preoccupazione per questo grave conflitto e chiedono la preghiera dei colombiani per questa intenzione: “Il peggioramento della situazione in Ucraina ci preoccupa e richiede la nostra attenzione. La guerra non è la via; siamo chiamati a cercare la pace. Preghiamo Dio affinché tutte le parti coinvolte si astengano da ogni azione militare, depongano le armi e cerchino una soluzione diplomatica e dialogica del conflitto”.

L’esortazione dell’episcopato è di mettere nelle mani della Vergine del Rosario di Chiquinquirá, patrona della Colombia e regina della pace, questa intenzione di preghiera, per la riconciliazione tra le due nazioni in conflitto.