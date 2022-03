Ucraina: Parma, domani e tutti i venerdì di Quaresima adorazione eucaristica in cattedrale e offerta del corrispettivo del pranzo per popolazione colpita dal conflitto

L’accorato appello per la pace trova nella preghiera e nel digiuno una forma alta di espressione. Seguendo l’invito di Papa Francesco, domani, mercoledì 2 marzo, dalle ore 13 alle ore 14, in cattedrale, a Parma, sarà esposto il Santissimo Sacramento e si potrà offrire il corrispettivo del pranzo a favore della popolazione dell’Ucraina. “Si potrà, infatti, sostituire il pranzo con un pane messo a disposizione della Caritas. Un invito rivolto a tutti, credenti e non credenti, con la possibilità di fermarsi anche solo in raccoglimento nel silenzio del duomo e sostare davanti al cero acceso nella cappella dei caduti, implorando il dono della pace”, si legge in una nota della diocesi di Parma.

L’adorazione, il raccoglimento e la penitenza continueranno ogni venerdì di Quaresima dalle ore 13 alle 14, in cattedrale con le medesime modalità.