Ucraina: Terre des Hommes, “raccolta fondi per materiale sanitario”. Aiuti alla popolazione e ai bambini

Anche Terre des Hommes si è attivata per portare aiuto alla popolazione ucraina. La Federazione internazionale Terre des Hommes lavora in Ucraina dal 2015, a supporto dei bambini più vulnerabili, con attività di supporto psicosociale per bambini e famiglie. “Anche ora faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per rispondere ai bisogni della popolazione, in particolare dei bambini e delle bambine e per continuare a garantire protezione e supporto psicosociale necessario per affrontare il trauma della guerra”, si legge in una nota.

In questo momento, “attraverso i nostri partner polacchi del Polish Medical Mission, stiamo distribuendo medicinali agli ospedali delle città di Kyiv e Ivano-Frankivs’k e vogliamo arrivare anche nelle zone ad Est del Paese, a Kramatorsk vicino a Donetsk. Stiamo raccogliendo fondi, attraverso la pagina terredeshommes.it/emergenza ucraina per fare fronte alle richieste urgenti di materiale medico, tra cui medicinali, sacche per il sangue, bende, anestetici, fili e aghi per sutura, antibiotici, soluzioni saline”. Vengono raccolti anche per procurare coperte e indumenti caldi.