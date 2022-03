Ucraina: ambasciata ucraina presso Santa Sede, “secondo l’intelligence i russi stanno preparando attacco aereo su cattedrale Santa Sofia”

“Secondo i dati di intelligence, i russi stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia in Kyiv (patrimonio dell’umanità dell’Unesco)”. Anche l’ambasciata ucraina presso al Santa Sede rilancia e conferma in un twitt l’allarme giunto da Kiev dal capo della chiesa greco-cattolica ucraina mons. Sviatoslav Shevchuk. “La Cattedrale del XI secolo, è perla dell’Ucraina. Ci appelliamo ai russi: non commettete il crimine!”.

ATTENZIONE!!! Secondo i dati di intelligence, i russi stanno preparando un attacco aereo su la Cattedrale di Santa Sofia in Kyiv (patrimonio dell’umanità dell’UNESCO). La Catadrale del XI secolo, è perla dell’Ucraina. APPELLIAMO AI RUSSI – NON COMMETTERE IL CRIMINE!!! — UKR Emb to HOLY SEE (@UKRinVAT) March 1, 2022