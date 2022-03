Ucraina: Rocca (Croce rossa), “partiti i primi aiuti, saremo attivi finché ce ne sarà bisogno”. Continua la raccolta fondi

(Foto: Croce rossa italiana)

Sono partiti questa mattina dal Centro operativo emergenze della Cri di Avezzano i primi aiuti umanitari della Croce rossa italiana per la popolazione ucraina. Si tratta di un convoglio con quattro autoarticolati e due macchine leggere con dieci volontari e operatori a bordo. Il carico è composto da medicinali, generi alimentari, coperte e kit di primo soccorso.

“Questa è la prima missione della Croce rossa italiana – spiega Francesco Rocca, presidente Cri-Ifrc – a supporto della popolazione e dell’attività della consorella ucraina. Ce ne saranno altre, strutturate in base alle esigenze che via via si presenteranno. Come sempre, saremo attivi finché ce ne sarà bisogno. Parallelamente, come struttura operativa della Protezione civile, stiamo supportando la missione di invio aiuti umanitari diretti in Polonia, partita sempre stamane da Avezzano”.

Intanto la Croce rossa prosegue nella raccolta fondi lanciata proprio a sostegno dell'”Emergenza Ucraina” a cui è possibile contribuire attraverso il sito Cri: https://cri.it/emergenzaucraina/.