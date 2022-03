Ucraina: mons. Moraglia (Venezia) alla diocesi, “domani colletta straordinaria per la popolazione”

“Quest’anno, ci apprestiamo a vivere, con particolare sofferenza, la tradizionale giornata penitenziale del Mercoledì delle Ceneri che segna l’inizio della Quaresima. Vogliamo, con tutto il cuore, rispondere all’appello di Papa Francesco vivendo una giornata di digiuno e preghiera per ottenere da Dio il bene assolutamente necessario della pace per i nostri fratelli e sorelle ucraini”. Lo scrive il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, in una lettera a tutti i presbiteri, i diaconi, le consacrate ed i consacrati ed i fedeli tutti del patriarcato, per istituire e promuovere la colletta straordinaria che si svolgerà nell’ambito delle celebrazioni per le Sante Ceneri. “Vi chiedo, pertanto – prosegue Moraglia -, che all’opera di misericordia spirituale della preghiera, accompagnata dal digiuno, si unisca anche l’opera di misericordia materiale del sostegno economico. Sono perciò a chiedervi che la colletta delle celebrazioni delle Ceneri venga devoluta – attraverso i canali diocesani – a beneficio della popolazione dell’Ucraina e, in particolare, dei bambini, degli anziani, dei malati”. “Non poche comunità sono in difficoltà per il protrarsi della pandemia e, ultimamente – sottolinea il patriarca -, per l’aumento delle tariffe energetiche ma so che, come è già accaduto, la vostra carità si manifesta proprio nei momenti di sofferenza e prova in cui si è chiamati a condividere i beni spirituali e materiali”. Le offerte pervenute verranno devolute dalla diocesi di Venezia alla Caritas locale.