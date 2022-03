Ucraina: Albano, il 3 marzo ad Aprilia la Marcia della pace. Momento ecumenico voluto dal vescovo Viva

Una Marcia silenziosa per la pace. È in programma per la serata di giovedì 3 marzo, a partire dalle 20, ad Aprilia. Si tratta di un momento ecumenico di preghiera – spiega una nota – che coinvolgerà i rappresentanti di diverse confessioni religiose, organizzato dalla diocesi di Albano, su richiesta del vescovo Vincenzo Viva.

L’invito a partecipare è rivolto a tutte le comunità religiose e civili; in particolare, sono invitati a prendervi parte i rappresentanti delle diverse confessioni cristiane e delle altre religioni presenti sul territorio diocesano, che porteranno il loro messaggio di pace. L’invito è esteso anche a tutta la società civile e ai rappresentanti istituzionali.

La marcia partirà dal parco Falcone e Borsellino, in via dei Mille e da lì si snoderà attraverso corso Papa Giovanni XXIII, per raggiungere piazza Roma e il sagrato della chiesa di San Michele arcangelo.