Ucraina: Ragusa, domani anche il vescovo alla manifestazione per la pace. Al via la quarantore di preghiera

Il vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa ha assicurato la sua partecipazione alla manifestazione “No alla guerra, per un’Europa di pace” che si terrà domani sera a Ragusa. Lo spostamento dell’iniziativa in coincidenza con le celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri ha creato problemi a quelle comunità e a quei fedeli che avrebbero avuto il piacere di aderire e partecipare alla manifestazione di cui condividono spirito e obiettivi. Il vescovo, informa un comunicato della diocesi, “si unirà al corteo subito dopo la conclusione della celebrazione del rito in cattedrale. Già nel corso delle sante messe di domenica era stato esteso a tutti i fedeli l’invito a partecipare alla manifestazione che, in un primo momento, era stata fissata per la giornata di lunedì”.

La comunità ecclesiale di Ragusa, prosegue il comunicato, “è comunque vicina alle sofferenze delle popolazioni vittime della guerra ed è impegnata a implorare il dono della pace. Dal 2 al 5 marzo in tutte le parrocchie della diocesi si pregherà infatti per la pace in Ucraina e nel resto del mondo, nel corso della Quarantore per la pace. In tutte le parrocchie sarà esposto solennemente il Santissimo Sacramento e i fedeli saranno invitati a sostare a turno in preghiera”.