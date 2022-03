Ucraina: presidente Zelensky potrebbe intervenire on line alla odierna plenaria del Parlamento europeo. Nel pomeriggio sit in a favore del popolo ucraino

Foto SIR

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe intervenire in plenaria del Parlamento europeo durante il dibattito odierno sull’invasione della Russia. A Bruxelles non si nasconde qualche incertezza su tale intervento, peraltro molto atteso dagli eurodeputati come segnale di vicinanza del leader ucraino all’Ue, cui ha avanzato richiesta di adesione (che seguirebbe – vale la pena sottolinearlo – le normali procedure dei trattati, senza accelerazioni sulle medesime procedure). La presidente del Parlamento, Roberta Metsola, aprirà il dibattito alle 12.30. Il presidente Zelenskyy e il presidente della Rada ucraina Ruslan Stefanchuk interverranno da remoto, “se la situazione lo permetterà”, specifica ora una nota diffusa a Bruxelles. I deputati ascolteranno poi gli interventi del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell, prima di dare la propria valutazione degli attacchi russi. È quindi attesa la votazione di una risoluzione.

Alle 15.30, su iniziativa della presidente Metsola, i deputati, il personale del Parlamento e alcune personalità ucraine si ritroveranno presso la Spianata di fronte al Parlamento europeo a Bruxelles, per mostrare solidarietà all’Ucraina e al suo popolo.