Quaresima: mons. Leuzzi (Teramo-Atri), “è la preparazione a non lasciarsi vivere dagli avvenimenti ma ad essere consapevole di chi sono!”

“Mercoledì 2 marzo inizierà il cammino quaresimale. Vi chiedo di riscoprire questo grande dono della Chiesa per essere costruttori di pace in Europa e nel mondo”, sono le parole con le quali mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, inizia la lettera del mese di marzo indirizzata ai giovani, ricordando la conclusione del Giubileo di San Gabriele, contraddistinto dalla tristezza e dalla preoccupazione per la situazione in Ucraina. “Il cammino quaresimale è la preparazione a non lasciarsi vivere dagli avvenimenti ma ad essere consapevole di chi sono! Chi sono? Non è facile saperlo nella società contemporanea! Molti si illudono, ma in realtà sono gli altri a dirci chi siamo. Come essere autonomi e non dipendenti dal giudizio che gli altri hanno sulla mia vita? Liberandoci dall’idea che io sono “nessuno”! Non è vero, tu non sei nessuno! Sei qualcuno! Il passaggio dall’essere nessuno, ossia un oggetto tra i tanti, all’essere qualcuno lo puoi realizzare incontrando il Risorto”. Prosegue il presule che ricorda come la Quaresima sia un tempo in cui verificare se sia possibile “essere qualcuno”, attraverso la resurrezione di Cristo, non per essere giudicato, ma per ripartire. “È molto facile essere nessuno, perché ci libera da ogni responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. Se sei qualcuno, invece, hai qualcosa da costruire per te e per gli altri. Quando ti accorgi di essere un numero, fermati! Rifletti! Cerca gli amici e una comunità, con loro condividi i tuoi dubbi e le tue attese. Non essere frettoloso, perché la società ha ritmi che devono essere accolti e non subiti”, scrive mons. Leuzzi ai giovani, invitandoli a riflettere sulla resurrezione. “È la scelta più importante della tua vita, che ti apre il cammino verso la vita e non verso la morte. Gli oggetti sono destinati a finire, l’uomo è chiamato a vivere, per sempre”. Il vescovo di Teramo-Atri parteciperà ad una serie di incontri con i giovani organizzati durante tutta la Quaresima: venerdì 11 marzo, alle ore 21, a Giulianova, presso la parrocchia SS. Annunziata; sabato 12 marzo, alle ore 16, a Montorio al Vomano, nel chiostro degli Zoccolanti; domenica 13 marzo, alle ore 16, a Campli, in duomo; domenica 20 marzo, alle ore 16, a Roseto degli Abruzzi, presso la parrocchia Sacro Cuore; sabato 26 marzo, alle ore 16, a Teramo, in cattedrale; giovedì 31 marzo, alle ore 20,30, a Sant’Omero, nella sala polifunzionale; sabato 2 aprile, alle ore 16, ad Atri.