Diocesi: Trento, mercoledì si apre ufficialmente il cammino sinodale

(Foto: diocesi di trento)

Il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, dedicato alla preghiera e al digiuno per la pace, la Chiesa trentina inizia ufficialmente anche il proprio cammino sinodale, in linea con la proposta di Papa Francesco e di tutta la Chiesa italiana.

“Il cammino sinodale – si legge in una nota della diocesi – è anzitutto una grande operazione ascolto che punta a mettere in luce quale sia la percezione diffusa attorno alla Chiesa e alla sua reale capacità di essere comunità. Piccoli gruppi sinodali saranno chiamati a riunirsi all’interno delle comunità parrocchiali, negli oratori, tra associazioni, movimenti e famiglie religiose. Ma l’invito a riflettere sul senso e le modalità di presenza della Chiesa sarà rivolto anche a contesti esterni a quello ecclesiale, grazie alla collaborazione, ad esempio, con l’Università, il mondo del lavoro (imprenditori e sindacati), l’ambito sociale, il settore della comunicazione”.

Per spiegare il senso del cammino sinodale e le sue tappe operative è convocata una conferenza stampa mercoledì 2 marzo, alle ore 11

al polo culturale diocesano Vigilianum (Trento via Endrici, 14, con possibilità di parcheggio).

Alla conferenza stampa saranno presenti l’arcivescovo Lauro Tisi e i referenti diocesani del gruppo di coordinamento sinodale, don Celestino Riz e Claudia Giordano.