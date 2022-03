Ucraina: diocesi Padova, domani sera preghiera “ecumenica” per la pace e rito delle Ceneri presieduto dal vescovo Cipolla

La Chiesa di Padova è vicina alle popolazioni dell’Ucraina che stanno vivendo il dramma della guerra e in particolare esprime profonda solidarietà alle moltissime persone ucraine che vivono nel territorio diocesano e alle comunità cattoliche di rito bizantino presenti. “La sofferenza della guerra ci tocca da vicino e ci uniamo all’appello di pace di papa Francesco” ha sottolineato il vescovo Claudio Cipolla nei giorni scorsi, invitando le comunità cristiane a pregare quotidianamente per la pace e in particolare nelle messe della domenica. Inoltre, in comunione con il Papa e con i vescovi italiani, invita a vivere mercoledì 2 marzo, mercoledì delle Ceneri con cui prende inizio la Quaresima, una giornata di digiuno e di preghiera intensa per la pace.

Domani dunque la Chiesa di Padova propone e invita inoltre a un momento di “Preghiera di pace”, che si terrà alle 20, sul sagrato della cattedrale, con la collaborazione dei Vigili del fuoco che alimenteranno un “braciere di pace”. Hanno già accolto l’invito la comunità cattolica ucraina di rito bizantino, le associazioni e aggregazioni cattoliche solitamente impegnate nei percorsi e nella marcia per la pace (Azione cattolica, Agesci, Noi Associazione, Csi, Associazione Papa Giovanni XXIII, Focolarini, Acli, Csi…); la chiesa ortodossa greca, la chiesa ortodossa rumena, la chiesa ortodossa moldava, la chiesa luterana, la chiesa valdese metodista di Padova. Sarà un momento di preghiera e di vicinanza al popolo ucraino e una corale invocazione di pace, con la presenza del vescovo Claudio Cipolla. A seguire la celebrazione della messa con il rito di imposizione delle Ceneri, alle 20.30, in cattedrale, presieduta dal vescovo.

La preghiera per la pace, ore 20.00-20.25 sarà trasmessa in diretta streaming su www.diocesipadova.it o youtube.com/diocesipadova