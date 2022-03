Missionari martiri: “Voce del Verbo”, il tema della prossima Giornata in video per iniziare la Quaresima

È “Voce del Verbo” lo slogan scelto da Missio Giovani per la 30ª Giornata dei missionari martiri, che si celebrerà, come di consueto, il prossimo 24 marzo. Nel primo dei sette video realizzati da “Luci nel Mondo” per Missio, il segretario nazionale Giovanni Rocca presenta il tema. “Mentre in Europa si realizza il paradosso di cristiani che trovano scandalo nei diritti concessi e nei doveri negati, che aprono sinodi sui gesti liturgici e si indignano per il distanziamento nelle chiese, nel resto del mondo migliaia di donne e uomini vengono uccisi perché fedeli al Vangelo liberatore. Basta rivolgere lo sguardo al Medio Oriente (più vicino di quanto si pensi), per accorgersi delle brutalità cui sono sottoposti le nostre sorelle e i nostri fratelli. In Asia è quotidianità”, afferma Rocca. “Nel continente africano non si conosce l’esatto numero delle vittime. Nell’America Latina, e non solo, la lotta per i diritti sociali e la professione della fede si fondono e subiscono la stessa sorte. Noi, silenti spettatori. Pare non ci riguardi la persecuzione di chi professa la nostra stessa fede. E anche di chi condivide con quei cristiani il medesimo destino avverso. E se fosse la nostra indifferenza la causa del loro martirio?”.

Il segretario di Missio Giovani afferma ancora: “Osservando questo terribile fenomeno ci accorgiamo di quanto gli episodi di violenza corrispondano alle zone geografiche più impoverite, occupate da conflitti e repressioni. Dove governano l’odio e i soprusi, il cristianesimo non è il benvenuto perché mina vagante della libertà e della giustizia sociale. Tra le tante, troppe vittime, troviamo ogni anno donne e uomini che non vengono uccisi nella propria terra ma in quella di adozione, laddove l’annuncio della Buona Notizia li ha condotti: sono i missionari martiri; echi della ‘Voce del Verbo’, del Dio fattosi uomo, prossimo alle sofferenze che attanagliano il genere umano”.

A beneficio di chi intenda utilizzare il materiale prodotto per la Giornata dei missionari martiri come stimolo per vivere una Quaresima di riflessione sulla propria vocazione, e per un confronto nei gruppi di animazione missionaria di giovani, i link (assieme alla riflessione di Giovanni Rocca), sono disponibili qui.