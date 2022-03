Ucraina: Ordinariato militare, domani a Roma due Messe, Rosario e Adorazione eucaristica

Tutte le comunità dell’Ordinariato Militare per l’Italia sono state sensibilizzate dall’Ordinario, mons. Santo Marcianò alla Giornata di digiuno e preghiera voluta dal Pontefice per domani, Mercoledì delle Ceneri. “Sentiamoci uniti in questa comunione, assieme a tutte le diocesi italiane, – ha dichiarato l’arcivescovo castrense – forti della consapevolezza della nostra missione di Chiesa particolare, posta a servizio evangelico di coloro che operano a difesa della vita e della pace, nella nostra Nazione e in vari Paesi del mondo”. Domani a Roma previste due celebrazioni (alle 8 e alle 17) nella Chiesa Principale della diocesi castrense, Santa Caterina a Magnanapoli. Dalla mattina fino alle 17 ci sarà l’adorazione eucaristica e la recita del Rosario per la pace. Lo scorso 14 febbraio mons. Marcianò aveva inviato una lettera ai cappellani militari per esortare alla preghiera per la pace in Ucraina.