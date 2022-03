Commissione Ue: sostegno a 50 aziende innovative guidate da donne in 15 Paesi

La Commissione europea sosterrà cinquanta aziende innovative guidate da donne di quindici Paesi che hanno partecipato al primo bando di WomenTechEu. Lo annuncia l’Esecutivo europeo, in una nota, pubblicando i risultati del programma pilota. “L’elevato numero di domande conferma la necessità di sostenere le aziende deep tech guidate da donne nella fase iniziale e più rischiosa del loro sviluppo. Sosterremo 50 aziende guidate da donne con finanziamenti, mentoring e opportunità di networking, e rafforzeremo questo programma nel 2022”, ha detto la commissaria Ue per la Ricerca, Mariya Gabriel. Il bando è stato finanziato nell’ambito dell’European Innovation Ecosystems di Horizon Europe, il programma di ricerca e innovazione dell’Ue. Women TechEu fornisce “sovvenzioni da 75mila euro ciascuna per sostenere le prime fasi del processo di innovazione di un’azienda e la sua crescita”. L’iniziativa offre mentoring e coaching attraverso il programma Women Leadership dell’European Innovation Council’s (Eic) e opportunità di networking a livello Ue. Oltre quaranta aziende hanno sede in Paesi europei, un quinto di queste sono in Paesi che beneficiano delle azioni di allargamento di Horizon Europe. Inoltre, il 20% delle aziende ha sede in Paesi associati a Horizon Europe.

“Le aziende proposte per il finanziamento hanno sviluppato innovazioni all’avanguardia, come la diagnosi precoce e il trattamento dei tumori e la riduzione degli effetti negativi delle emissioni di metano”, spiega la Commissione. Le imprese sono impegnate nell’incrementare l’accesso delle donne all’istruzione e l’empowerment, oltre che negli obiettivi di sviluppo sostenibile, come la lotta contro il cambiamento climatico o la riduzione degli sprechi alimentari.