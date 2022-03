Giornata europea dei giusti: Gariwo, X edizione sarà al fianco del popolo ucraino. Presente L. Segre

Giovedì 3 marzo a Milano si svolgeranno le celebrazioni per la X Giornata europea dei Giusti, che avranno come tema “Prevenire i genocidi e le atrocità di massa. Le storie dei Giusti contro il silenzio e l’indifferenza” e saranno incentrate sulla guerra in Ucraina. Il programma prevede, alle 10.00 cerimonia per i nuovi Giusti al Giardino dei Giusti con il sindaco Giuseppe Sala, Gabriele Nissim e i rappresentanti dei Giusti onorati. Saranno presenti gli studenti delle scuole milanesi e una rappresentanza della comunità ucraina. Alle 15.30 convegno internazionale “Mai più genocidi. Il comandamento morale dei Giusti” presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, con Liliana Segre, Laura Boldrini, Alice Wairimu Nderitu (Nazioni Unite), Elena Buscemi, Pietro Kuciukian, Christopher London, Laura Rossi, Mordecai Paldiel, Godeliève Mukasarasi e Dolkun Isa.