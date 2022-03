Quaresima: mons. La Placa (Ragusa), “convertirsi è consegnare la propria vita al Vangelo vivente”

“Nella nostra vita, questa condizione di precarietà creaturale la sperimentiamo ogni giorno: siamo esseri finiti, fragili, continuamente esposti alla sofferenza e alla malattia. Un piccolo, invisibile virus, può mettere in crisi tutte le nostre certezze, far emergere le nostre fragilità, costringerci a confrontarci con i nostri limiti. In questa emergenza sanitaria determinata dalla pandemia, la nostra umanità è apparsa in tutta la sua nudità, nelle sue angosce e paure, in tutta la sua solitudine”. Lo scrive il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, nel suo messaggio ai fedeli per la Quaresima. “Nell’itinerario quaresimale, la Chiesa ci offre l’occasione propizia per mettere mano alla purificazione del nostro cuore e ristabilire la giusta relazione tra noi creature e il Creatore – aggiunge il presule -. Ricordarci che siamo polvere e che in polvere torneremo, significa accettare la nostra estrema precarietà, riconoscere i nostri limiti, prendere atto che i nostri giorni svaniscono e passano come il sogno al mattino o l’erba alla sera. Significa ricordarci che senza Dio non esistiamo e non possiamo vivere, che senza il Creatore la creatura scompare. La polvere sulla nostra testa è il costante richiamo alla verità di noi stessi”.

Soffermandosi sulla conversione, il presule spiega che “non è una semplice decisione morale che rettifica la nostra condotta di vita”. “Non è neanche un arduo e faticoso cammino che ha per scopo il nostro perfezionamento spirituale. Se fosse solo questo, tutti potrebbero vivere il cammino di conversione, anche coloro che fossero animati solo da una motivazione etica – o ascetica – per il miglioramento della propria vita. La conversione è qualcosa di più. È consegnare la propria vita al Vangelo vivente e personale che è Cristo Gesù. Ecco perché convertirsi e credere al Vangelo sono due facce della stessa medaglia. Anzi, potremmo dire che sono la stessa cosa”.