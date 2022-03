Diocesi: Caritas Forlì, da oggi contest fotografico per giovani “Un respiro di solidarietà”

Prende il via oggi, martedì 1° marzo, il contest fotografico “Un respiro di solidarietà” organizzato della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro e rivolto a tutti i giovani fino ai 35 anni. L’iniziativa, alla quale si potrà partecipare entro il 22 aprile prossimo, mira a “promuovere la riscoperta di valori essenziali dell’essere umano, come la solidarietà e la carità”. Ogni partecipante potrà inviare una fotografia, con allegata una breve descrizione che possa spiegare lo scatto, attraverso la quale è stato capace di “immortalare alcuni momenti chiave della quotidianità in cui le relazioni, la comunicazione e l’interazione tra persone rendono la solidarietà un momento fondamentale nella vita di ciascuno”. Il premio, spiega una nota, sarà un’esperienza di vita concreta: una Masterclass di fotografia con i più bravi fotografi della città, per riscoprire che l’educazione vera parte dall’esperienza e dall’incontro”.

Il regolamento e tutte le informazioni per partecipare saranno disponibili sul sito della Caritas diocesana. Per iscriversi è necessario compilare il form online.