Ucraina: Grosseto, oggi partirà un primo convoglio di aiuto con tre mezzi messi a disposizione dall’Arciconfraternita di Misericordia

Oggi, martedì 1° marzo, un primo convoglio con tre mezzi messi a disposizione dall’Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto, partirà, alle ore 14, dalla chiesa dell’Addolorata (via Papa Giovanni XXIII) verso Roma, per trasportare presso la chiesa di Santa Sofia degli ucraini cattolici di rito bizantino, il primo quantitativo di materiale raccolto in poco meno di 48 ore in Maremma. Sarà data priorità ad alimenti e prodotti per bambini e ai medicinali. Domani, mercoledì 2 marzo, poi, partirà un altro camion, messo a disposizione dall’azienda comunale Sistema.