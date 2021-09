Servizio civile: Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice, domani a Catania il 1° meeting regionale

Si svolgerà domani, venerdì 1° ottobre (dalle 9 alle 12), presso il Palazzo della cultura a Catania, il “Primo meeting regionale” dei giovani del Servizio civile universale con i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice. Attorno al tema “Giovani in cammino” si riuniranno in presenza 200 operatori volontari dei due enti, che operano in co-programmazione nei rispettivi progetti operativi in tutta la Sicilia. Nell’attuale bando, in corso di svolgimento dal 30 aprile 2021, sono in servizio in diverse sedi sparse in tutta la Sicilia per i Salesiani 236 volontari su 44 sedi e per le Figlie di Maria Ausiliatrice 191 operatori volontari su 30 sedi. Si tratta di oratori, scuole, case-famiglia, parrocchie, centri per l’accoglienza di migranti, spesso in quartieri o zone difficili delle città o dei paesi, alcuni impegnati pure in realtà ecclesiali non salesiane. “Sarà un’opportunità d’incontro per dare voce alle proprie esperienze e riflettere su come l’esperienza di Servizio stia incidendo nella loro vita e sul territorio dove operano, narrando la loro crescita come persone e come cittadini. I giovani – si legge in un comunicato – saranno direttamente protagonisti nell’organizzazione e nella gestione dell’evento con la presenza di testimoni che esalteranno il ruolo civico del Servizio civile universale e daranno indicazioni per una proiezione verso un impegno responsabile di cittadinanza attiva”. A questa prima edizione interverranno anche il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e l’assessore alla Famiglia e Politiche sociali, Giuseppe Lombardo.