Giornali Fisc: Vicenza, sabato l’inaugurazione della nuova sede de “La Voce dei Berici”

Sabato 2 ottobre La Voce dei Berici, settimanale della diocesi di Vicenza, inaugura la nuova sede in Borgo Santa Lucia 49 (ingresso carraio viale Rodolfi 14/16), negli ex locali della “Comunità del Mandorlo”, in un’ala del Centro diocesano “Onisto”. Oltre al vescovo Beniamino Pizziol, interverrà il segretario di Stato Vaticano, il cardinale vicentino Pietro Parolin. Alle ore 10.30 è previsto il taglio del nastro e la benedizione dei locali. Alle ore 11 i saluti e il confronto sull’“Informazione ai tempi della pandemia, il ruolo e la responsabilità dei media cattolici”, con il card. Pietro Parolin, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. e Gianluca Amadori, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.

La partecipazione, date le attuali restrizioni sanitarie, è solo su invito. Secondo la normativa vigente per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass.