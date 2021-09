Missioni: Pom, un videomessaggio con i missionari da tutto il mondo

“Celebrare ogni anno il Mese missionario e la Giornata Missionaria Mondiale significa fare memoria del fatto che la nostra fede è sempre missionaria”. Lo dice mons. Giampietro Dal Toso, presidente delle Pontificie Opere Missionarie (Pom), alla vigilia dell’apertura del mese missionario, che comincia con la memoria liturgica di Santa Teresa di Lisieux, proclamata da Papa Pio XI Patrona delle missioni al pari di San Francesco Saverio. Domenica 24 la celebrazione della novantacinquesima Giornata Missionaria Mondiale. Il tema scelto da Papa Francesco nel messaggio diramato nella solennità dell’Epifania è tratto dagli Atti degli Apostoli: “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”( At 4,20). Per l’occasione le Pom – si legge in una nota – diffondono un videomessaggio nata dalla collaborazione tra alcune direzioni nazionali delle Pontificie Opere Missionarie nel mondo, nel quale protagonisti sono proprio i missionari. Nonostante la pandemia, fervono intanto le iniziative di formazione, preghiera, animazione per preparare e celebrare la Giornata Missionaria Mondiale. Accanto a tutte le attività dedicate al Mese missionario, sul sito web delle Pom a partire da domani sarà pubblicato ogni giorno un approfondimento dedicato alla fondatrice della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, la venerabile Pauline Jaricot, dal titolo: “Conoscere meglio Pauline Marie Jaricot e meditare sulla missione della Chiesa”.