Coronavirus Covid-19: Mattarella, “usciti dalla fase acuta della pandemia, è il momento adesso di modernizzare il Paese”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Siamo usciti dalla fase acuta della pandemia, stiamo uscendo – lo speriamo – da questa esperienza, quando tutto il mondo ne sarà al di fuori, ma questo è il momento adesso di modernizzare il Paese. Di cogliere le occasioni, non soltanto delle grandi risorse disponibili ma anche della riflessione globale che si è svolta in tutto il mondo su quanto avvenuto per modernizzare, in sede interna per quanto ci riguarda, il nostro Paese”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per l’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli studi di Milano-Bicocca.

“Le università – ha sottolineato il Capo dello Stato – sono chiamate ad un contributo particolarmente rilevante a questo scopo”.