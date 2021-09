Mediterraneo: Cei, “l’Incontro di Firenze si svilupperà attorno al tema della cittadinanza, nell’ottica della Laudato si’ e della Fratelli tutti”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Nel corso dei lavori del Consiglio episcopale permanente della Cei, riunito a Roma dal 27 al 29 settembre, i vescovi hanno ricevuto un aggiornamento sull’Incontro del Mediterraneo, che si terrà a Firenze, la città di Giorgio La Pira, dal 23 al 27 febbraio 2022. “L’evento, che – come accaduto a Bari nel 2020 – coinvolgerà i vescovi cattolici di Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, si svilupperà attorno al tema della cittadinanza, nell’ottica della Laudato si’ e della Fratelli tutti”, spiega il comunicato finale del Consiglio permanente. “È questo infatti un nodo essenziale per affrontare le crisi che viviamo: se la città è il luogo dove la fraternità universale diventa concreta o dove, a causa dell’indifferenza e della diffidenza, si fanno largo la solitudine e la violenza, la cittadinanza non è solo un dato anagrafico, ma lo spazio in cui si costruiscono relazioni di giustizia, accoglienza, crescita comune”.