Coronavirus Covid-19: card. Bagnasco dal 28 settembre ricoverato al Galliera di Genova. Direzione sanitaria, “le condizioni generali sono più che buone e l’evoluzione clinica è positiva”

Il card. Bagnasco, presidente Ccee (foto SIR/Marco Calvarese)

Il card. Angelo Bagnasco, ex arcivescovo di Genova, è attualmente ricoverato all’ospedale Galliera di Genova per infezione da Covid-19. È entrato in ospedale il 28 settembre nel reparto di Malattie infettive. “La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera informa – si legge nella nota diffusa dall’ospedale – che Sua Eminenza Cardinale Angelo Bagnasco è ricoverato dal 28 settembre scorso presso il reparto di Malattie Infettive, a seguito d’infezione da Covid-19. Sua Eminenza ha completato il ciclo di immunizzazione nel mese di maggio 2021 con vaccino a mRNA. Le condizioni generali sono più che buone e l’evoluzione clinica è positiva”. Il cardinale oggi è riuscito ad affacciarsi alla finestra dell’ospedale per salutare. Aveva ricevuto la seconda dose di vaccino nel mese di maggio e la scorsa settimana, intervistato da Vatican News alla vigilia dell’Assemblea plenaria dei vescovi europei che doveva presiedere a Roma, aveva confidato di aver contratto il virus. “Io dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid, ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuto al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso. Quindi, era noto che anche con la vaccinazione si può essere contagiati e si può anche contagiare ma in forme estremamente leggere. Questa è la mia esperienza”.