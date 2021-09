Germania: i Cantori della Stella hanno battuto la pandemia, raccolti 38,2 milioni di euro. Fondi per progetti nei Paesi poveri

A causa della pandemia, la campagna dei Cantori della Stella nel 2021 è stata “sicuramente l’azione più impegnativa da quando è iniziata nel 1959”, afferma il direttore dell’Opera missionaria dei bambini, Dirk Bingener. Ma nonostante i problemi è stata un successo con 38,2 milioni di euro raccolti, senza poter avere un contatto diretto con le persone. I soldi sono stati raccolti per oltre 76.500 progetti destinati a bambini svantaggiati in Africa, America Latina, Oceania ed Europa dell’Est, come annunciato mercoledì dall’organizzazione missionaria dei bambini “Die Sternsinger” e dall’Associazione della gioventù cattolica tedesca (Bdkj). Nonostante la pandemia il risultato è eccezionale, in quanto corrisponde al 78% del risultato del 2020 (49,3 milioni di euro). I giovani magi cantanti e i responsabili delle comunità non si sono scoraggiati: “I tanti bambini impegnati non potevano andare di casa in casa, ma la benedizione ha raggiunto le persone in modi diversi”, ha detto Bingener in un’intervista all’agenzia di stampa cattolica tedesca Kna. Sono state ideate molte azioni creative, ha sottolineato il presidente federale Bdkj, Stefan Ottersbach, comprese le lettere di benedizione e le visite virtuali via computer e smartphone. Nei tempi incerti della pandemia, le persone coinvolte “hanno contribuito a un fantastico risultato di donazione con il loro impegno”. Nella campagna sono state coinvolte persone attive provenienti da circa 8.000 parrocchie. Il motto era “Dare sostegno ai bambini – in Ucraina e nel mondo”. Per la prima volta, la campagna dei Cantori della Stella è stata allungata come tempi, a causa della pandemia, fino al 2 febbraio 2021.

Il progetto per il 2022 prevede che i magi cantanti attireranno l’attenzione sull’assistenza sanitaria dei bambini in Africa durante la loro 64ª campagna per l’Epifania. “Sii sano – resta sano. Un diritto dei bambini in tutto il mondo” è il motto della prossima campagna. Utilizzando progetti di esempio in Egitto, Ghana e Sud Sudan, verrà mostrato dove arrivano gli aiuti e come si può migliorare la situazione sanitaria dei bambini. La campagna si aprirà il 30 dicembre 2021 a Regensburg.