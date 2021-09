Diocesi: Fermo, mons. Pennacchio, “preghiamo per l’arcivescovo emerito, pastore accorto e sapiente”

L’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, “invita alla preghiera per l’arcivescovo emerito, mons. Luigi Conti, che ha raggiunto la Casa del Padre dopo aver compiuto l’ultima parte della vita unendosi più strettamente a Cristo nella sofferenza generata dalla malattia, vissuta con la riservatezza che lo contraddistingueva”. E’ quanto si legge in una nota dell’arcidiocesi a seguito della morte di mons. Conti, avvenuta questa mattina presso l’ospedale A. Murri di Fermo, dopo un periodo di malattia. “Mons. Conti è stato il Pastore accorto e sapiente che ha accompagnato le persone a lui affidate ai verdi pascoli della pienezza di vita in Cristo – prosegue la nota -. La sua è stata una guida pastorale attenta e discreta. Ringraziamo il Signore, in particolare, per l’amore alla Parola che in modo speciale ha saputo spezzare per l’edificazione del Popolo di Dio, lo spirito di paternità verso i presbiteri e specialmente i diaconi permanenti, che ha costantemente accompagnato negli anni del suo ministero e l’attenzione a nuove forme di vita apostolica”. Le esequie dell’arcivescovo emerito saranno celebrate a Fermo, in cattedrale, sabato 2 ottobre alle ore 10.