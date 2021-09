49ª Settimana sociale: card. Bassetti, “stiamo attraversando una crisi sanitaria, sociale, lavorativa, economica e politica”

“La crisi che stiamo attraversando è sanitaria, sociale, lavorativa, economica e politica. Per questo guardiamo con fiducia a Taranto, città simbolo di un modello di sviluppo che ha lasciato insoddisfatti e ha creato danni ambientali: siamo chiamati a coniugare ambiente e lavoro, salute ed economia”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel suo saluto all’incontro organizzato dalla Pastorale sociale diocesana.

La 49ª Settimana sociale che si svolgerà a Taranto dal 22 al 24 ottobre, rappresenta “una tappa significativa della vita ecclesiale del nostro Paese che, unitamente alla Chiesa universale, si appresta a vivere l’esperienza del cammino sinodale” e, ha osservato il porporato, “entra a buon diritto in questo percorso e ne costituisce un qualificato tempo di riflessione e di comunione”. “È il primo appuntamento dall’inizio della pandemia che ci è dato in presenza per condividere riflessioni, progetti, sogni”, ha proseguito, sottolineando che “proprio il Covid ha accelerato situazioni sociali critiche e ha evidenziato nodi non ancora sciolti nella nostra società”.

“Come credenti condividiamo le preoccupazioni per quello che sta accadendo al nostro pianeta e al nostro Paese”, ha assicurato Bassetti. “Troppa gente – ha ammonito – ha sfruttato regioni e territori, lasciandosi guidare dal loro interesse privato e facendo pagare il conto salato alle future generazioni”.